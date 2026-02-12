Dal segreto di Asia alle nuove piste sulla morte di Leonardo: sono tanti gli eventi raccontati nella terza puntata di Una nuova vita, andata in onda mercoledì 11 febbraio in prima serata su Canale 5.
Diego rivela a Vittoria di aver provato a nascondere l'arma del delitto. Intanto, vengono fotografati insieme. Dopo la pubblicazione delle foto, Diego cerca di dare delle spiegazioni a Luciana.
Marco affronta Diego per aver provato a incastrare sua figlia e Matteo deve scegliere se farsi adottare dagli zii Barbara e Umberto.
Umberto incarica Firas di portare un misterioso sacco in discarica, il quale viene trovato da sua sorella Iman in condizioni critiche.
Di chi sono le ossa dentro il sacco? C'è un collegamento con la morte di Leonardo?