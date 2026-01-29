Dal ritorno alla libertà di Vittoria dopo otto anni di carcere all'affidamento del figlio della donna, Matteo: sono tanti gli eventi raccontati nella prima puntata di Una nuova vita, andata in onda mercoledì 28 gennaio in prima serata su Canale 5.
Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della prima puntata di Una nuova vita.
Vittoria ha scontato otto anni in carcere per l'omicidio del marito Leonardo, ma la donna si è sempre dichiarata innocente. Riottenuta la libertà, Vittoria vuole riconquistare la fiducia del figlio Matteo.
Barbara, sorella di Leonardo, e la famiglia Moser si scontrano con Vittoria e cercano di tenerla lontana dal figlio.
L'avvocato Marco Premoli cerca la figlia Asia fuggita da Milano. In montagna, Vittoria soccorre Marco dopo una brutta caduta.
Durante una cena, Vittoria racconta a Marco il rapporto con suo marito Leonardo e l'arresto.
Vittoria scopre che Barbara, zia paterna di Matteo, vuole adottare il ragazzo.
Molti segreti legano la famiglia Moser alla famiglia Chiesa. Vittoria riuscirà a scoprire la verità sulla morte di suo marito? Per scoprirlo, la prima puntata di Una nuova vita è disponibile su Mediaset Infinity.