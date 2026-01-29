Catalogo
FICTION29 gennaio 2026

Una nuova vita, il riassunto e le reazioni alla prima puntata

I momenti più importanti della prima puntata della serie Una nuova vita andata in onda il 28 gennaio su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Dal ritorno alla libertà di Vittoria dopo otto anni di carcere all'affidamento del figlio della donna, Matteo: sono tanti gli eventi raccontati nella prima puntata di Una nuova vita, andata in onda mercoledì 28 gennaio in prima serata su Canale 5.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della prima puntata di Una nuova vita.

Una nuova vita, il riassunto della prima puntata

Vittoria ha scontato otto anni in carcere per l'omicidio del marito Leonardo, ma la donna si è sempre dichiarata innocente. Riottenuta la libertà, Vittoria vuole riconquistare la fiducia del figlio Matteo.

Barbara, sorella di Leonardo, e la famiglia Moser si scontrano con Vittoria e cercano di tenerla lontana dal figlio.

L'avvocato Marco Premoli cerca la figlia Asia fuggita da Milano. In montagna, Vittoria soccorre Marco dopo una brutta caduta.

Durante una cena, Vittoria racconta a Marco il rapporto con suo marito Leonardo e l'arresto.

Vittoria scopre che Barbara, zia paterna di Matteo, vuole adottare il ragazzo.

Molti segreti legano la famiglia Moser alla famiglia Chiesa. Vittoria riuscirà a scoprire la verità sulla morte di suo marito? Per scoprirlo, la prima puntata di Una nuova vita è disponibile su Mediaset Infinity.

