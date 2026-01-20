Catalogo
SERIE TV20 gennaio 2026

Una nuova vita, quando inizia la nuova serie con Anna Valle

Scopriamo quando va in onda la prima puntata di Una nuova vita, la nuova serie di Canale 5 con Anna Valle e Daniele Pecci
Dopo il grande successo di A testa alta con Sabrina Ferilli, arriva una nuova ed emozionante serie targata Mediaset. Una nuova vita è la nuova serie con protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci che va in onda da mercoledì 28 gennaio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Una nuova vita, la trama della serie con Anna Valle

Vittoria Greco (Anna Valle) era una moglie e madre felice, e un medico all'inizio di una brillante carriera, ma l'incidente in montagna in cui è morto suo marito ha travolto ogni cosa, trascinandola in galera con una condanna senza appello.

Anna Valle nella serie Una nuova vita

A distanza di otto anni da quel tragico evento, Vittoria, che si è sempre proclamata innocente, esce dal carcere, dove nel frattempo ha conseguito la specializzazione in medicina generale. Riottenuta la libertà, la donna torna a San Martino di Castrozza con un unico scopo: riconquistare la fiducia del figlio Matteo (Gabriele Rizzoli).

Cercando di trovare una nuova dimensione e di riconquistare suo figlio, Vittoria si avvicina a Marco Premoli (Daniele Pecci), avvocato di città arrivato nella valle per ritrovare la figlia Asia (Anna Godina).

Nel video qui sopra il primo promo della serie Un nuova vita.

