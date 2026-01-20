Una nuova vita, quando inizia la nuova serie con Anna Valle

Dopo il grande successo di A testa alta con Sabrina Ferilli, arriva una nuova ed emozionante serie targata Mediaset. Una nuova vita è la nuova serie con protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci che va in onda da mercoledì 28 gennaio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Una nuova vita, la trama della serie con Anna Valle

Vittoria Greco (Anna Valle) era una moglie e madre felice, e un medico all'inizio di una brillante carriera, ma l'incidente in montagna in cui è morto suo marito ha travolto ogni cosa, trascinandola in galera con una condanna senza appello.