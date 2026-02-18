Una nuova vita, come finisce la serie con Anna Valle

Di seguito, scopriamo come finisce la serie Una nuova vita e la spiegazione del finale .

Potete vedere la quarta e ultima puntata della serie streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.

L'ultima puntata di Una nuova vita si conclude con la rivelazione della verità sulla morte di Maria Chiesa e sulle azioni della famiglia Moser.

Francesca Valtorta, Anna Valle e Francesco Ferdinando in una scena di Una nuova vita

Alla fine della serie, si scopre Leonardo teneva segregate Maria Chiesa e la loro figlia Asia. Fu lui ad appiccare l'incendio all'hotel.

Floriana ammette di essere stata complice del figlio per proteggerlo. Durante l'incendio, lasciò morire Maria tra le fiamme, ma salvò la piccola Asia, abbandonandola poi nel bosco affinché venisse ritrovata. Questo atto generò la falsa leggenda di Maria come "incendiaria".

Una nuova vita, la spiegazione del finale: chi ha ucciso Leonardo?

Raul confessa di aver ucciso Leonardo otto anni prima, dopo aver scoperto nel diario di sua figlia Maria le violenze e la prigionia che la ragazza aveva subito. Raul nega però di essere il responsabile del sequestro di Vittoria nella stanza segreta.

Vittoria Greco affronta Floriana, accusandola di aver preferito mandarla in prigione e far crescere Matteo senza madre pur di nascondere la "malattia" di Leonardo. Floriana ha un malore e Vittoria chiama i soccorsi.

Dove vedere Una nuova vita in streaming gratis

Le puntate di Una nuova vita saranno disponibili in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE