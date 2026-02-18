Una nuova vita, chi ha ucciso Leonardo?

Potete vedere la quarta e ultima puntata della serie streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.

Kaspar Capparoni interpreta Raul Chiesa in una scena di Una nuova vita

Raul confessa di aver ucciso Leonardo otto anni prima sulle Cime degli Angeli.

Raul ha deciso di agire dopo aver trovato e letto il diario di sua figlia Maria. In quel diario erano descritte la loro relazione, la gravidanza e tutte le bugie che Leonardo usava per tenerla segretata. Raul ha così scoperto che Leonardo era il vero responsabile dell'incendio all'albergo in cui Maria era morta.

Nel finale della serie, Vittoria Greco accusa Floriana Moser di aver sempre saputo che era stato Raul a uccidere suo figlio. Nonostante ciò, Floriana ha preferito tacere e lasciare che Vittoria finisse in prigione pur di proteggere la memoria di Leonardo e nascondere la sua "malattia".

Dove vedere Una nuova vita in streaming gratis

Le puntate di Una nuova vita saranno disponibili in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.

