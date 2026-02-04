La terza puntata di Una nuova vita, la nuova serie con protagonista Anna Valle, andrà in onda mercoledì 11 febbraio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
Di seguito, le anticipazioni della terza puntata di Una nuova vita.
Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast, i personaggi e tutte le novità sulla nuova serie di Canale 5.
Vittoria è vittima della stampa scandalistica, che pubblica delle foto che la ritraggono insieme a Diego.
Nonostante questo, Vittoria continua le indagini per scoprire la verità sulla morte del marito, unico modo per riconquistare suo figlio.
Asia, figlia di Marco, continua a essere diffidente nei confronti di Vittoria.
Le nuove puntate di Una nuova vita saranno disponibili in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.