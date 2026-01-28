La seconda puntata di Una nuova vita, la nuova serie con protagonista Anna Valle, andrà in onda mercoledì 4 febbraio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
Di seguito, le anticipazioni della seconda puntata di Una nuova vita.
Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast, i personaggi e tutte le novità sulla nuova serie di Canale 5.
Per Vittoria una nuova vita sembra essere impossibile da realizzare: allo studio medico viene boicottata perché nessuno vuole farsi curare da lei, considerata da tutti un'assassina.
La famiglia Moser cerca di strapparle il figlio Matteo richiedendone l'adozione e lo stesso ragazzo la evita, credendola colpevole della morte del padre.
Vittoria scoprirà nuove indizi sulla morte del marito Leonardo?
Le nuove puntate di Una nuova vita saranno disponibili in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.