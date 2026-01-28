Catalogo
SERIE TV28 gennaio 2026

Una nuova vita, le anticipazioni della seconda puntata

La seconda puntata della serie Una nuova vita andrà in onda mercoledì 4 febbraio. Scopriamo tutte le anticipazioni della prossima puntata
Anna Valle in una scena della serie Una nuova vitaAnna Valle in una scena della serie Una nuova vita

La seconda puntata di Una nuova vita, la nuova serie con protagonista Anna Valle, andrà in onda mercoledì 4 febbraio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Di seguito, le anticipazioni della seconda puntata di Una nuova vita.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast, i personaggi e tutte le novità sulla nuova serie di Canale 5.

Una nuova vita, anticipazioni della seconda puntata

Per Vittoria una nuova vita sembra essere impossibile da realizzare: allo studio medico viene boicottata perché nessuno vuole farsi curare da lei, considerata da tutti un'assassina.

La famiglia Moser cerca di strapparle il figlio Matteo richiedendone l'adozione e lo stesso ragazzo la evita, credendola colpevole della morte del padre.

Vittoria scoprirà nuove indizi sulla morte del marito Leonardo?

Dove vedere Una nuova vita in streaming gratis

Le nuove puntate di Una nuova vita saranno disponibili in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.

