In occasione della sosta dei campionati e delle coppe europee torna il grande calcio internazionale sulle Reti Mediaset: in esclusiva, in chiaro, le migliori partite della quinta edizione della “UEFA Nations League”.
In occasione dei primi due turni, Italia 1 e il canale 20 trasmettono in diretta le sfide più avvincenti dei Gruppi A3 e A4: Inghilterra-Spagna, sabato 26 settembre; Spagna-Croazia, martedì 29 settembre; Danimarca-Portogallo, giovedì 1° ottobre; Croazia-Spagna, martedì 6 ottobre.
Tutti i match saranno visibili anche in live streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity e sul sito SportMediaset.it.
Arrivata alla quinta edizione, la Nations League - ribattezzata la Champions delle Nazioni - coinvolge le 54 nazionali membri della UEFA. Le squadre sono divise in 4 Gruppi (A, B, C e D). La competizione è iniziata il 24 settembre 2026 e si concluderà con la fase finale dal 9 al 13 giugno 2027.
La scorsa edizione è stata vinta dal Portogallo.
IL CALENDARIO MATCH:
Inghilterra-Spagna, in diretta, sabato 26 settembre, alle ore 20.45 su Italia 1
Telecronaca: Riccardo Trevisani ed Emiliano Viviano
Spagna-Croazia, in diretta, martedì 29 settembre, alle ore 20.45 sul 20
Telecronaca: Massimo Callegari e Borja Valero
Danimarca-Portogallo, in diretta, giovedì 1° ottobre, alle ore 20.45 sul 20
Telecronaca: Massimo Calllegari e Roberto Cravero
Croazia-Spagna, in diretta, martedì 6 ottobre, alle ore 20.45 sul 20
Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin