In occasione dei primi due turni, Italia 1 e il canale 20 trasmettono in diretta le sfide più avvincenti dei Gruppi A3 e A4: Inghilterra-Spagna , sabato 26 settembre; Spagna-Croazia , martedì 29 settembre; Danimarca-Portogallo , giovedì 1° ottobre; Croazia-Spagna , martedì 6 ottobre.

Tutti i match saranno visibili anche in live streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity e sul sito SportMediaset.it.

Arrivata alla quinta edizione, la Nations League - ribattezzata la Champions delle Nazioni - coinvolge le 54 nazionali membri della UEFA. Le squadre sono divise in 4 Gruppi (A, B, C e D). La competizione è iniziata il 24 settembre 2026 e si concluderà con la fase finale dal 9 al 13 giugno 2027.

La scorsa edizione è stata vinta dal Portogallo.

IL CALENDARIO MATCH:

Inghilterra-Spagna, in diretta, sabato 26 settembre, alle ore 20.45 su Italia 1

Telecronaca: Riccardo Trevisani ed Emiliano Viviano

Spagna-Croazia, in diretta, martedì 29 settembre, alle ore 20.45 sul 20

Telecronaca: Massimo Callegari e Borja Valero

Danimarca-Portogallo, in diretta, giovedì 1° ottobre, alle ore 20.45 sul 20

Telecronaca: Massimo Calllegari e Roberto Cravero

Croazia-Spagna, in diretta, martedì 6 ottobre, alle ore 20.45 sul 20

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

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