Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio durante i primi episodi di Tutto per la mia famiglia (titolo originale: Kardeşlerim), la nuova serie televisiva turca di Canale 5.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.50 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Durante il compleanno di Melissa a casa Atakul, Aybike svela a tutti che Akif e Suzan sono amanti. Nel frattempo, per saldare il debito contratto da Omer e Ogulcan, Kadir affronta Mehmet, ma rifiuta di obbedire ai suoi ordini e viene brutalmente ferito. Melisa lo trova a terra, e dopo aver scoperto del debito, si offre di saldarlo.
I ragazzi Eren tornano a scuola e Kadir e Orhan al loro lavoro. Nebahat informa il marito e i figli della situazione, provocando reazioni contrastanti.
Kadir torna a casa dall'ospedale, Melisa esce prima da scuola per andare a trovarlo e gli confessa di aver denunciato i delinquenti che lo avevano pestato.
Omer vuole pubblicare il video di Aybike mentre ruba, ma Kadir interviene e glielo impedisce. Intanto Sengul, si presenta a casa di Nebahat per essere assunta.
Melisa volendo avvicinarsi a Kadir, va a studiare da Omer facendosi anche portare a casa, così da restare sola con lui.
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