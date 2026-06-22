Durante il compleanno di Melissa a casa Atakul, Aybike svela a tutti che Akif e Suzan sono amanti. Nel frattempo, per saldare il debito contratto da Omer e Ogulcan, Kadir affronta Mehmet, ma rifiuta di obbedire ai suoi ordini e viene brutalmente ferito. Melisa lo trova a terra, e dopo aver scoperto del debito, si offre di saldarlo.

I ragazzi Eren tornano a scuola e Kadir e Orhan al loro lavoro. Nebahat informa il marito e i figli della situazione, provocando reazioni contrastanti.

Kadir torna a casa dall'ospedale, Melisa esce prima da scuola per andare a trovarlo e gli confessa di aver denunciato i delinquenti che lo avevano pestato.

Omer vuole pubblicare il video di Aybike mentre ruba, ma Kadir interviene e glielo impedisce. Intanto Sengul, si presenta a casa di Nebahat per essere assunta.

Melisa volendo avvicinarsi a Kadir, va a studiare da Omer facendosi anche portare a casa, così da restare sola con lui.

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