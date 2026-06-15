Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 22 a venerdì 26 giugno durante i primi episodi di Tutto per la mia famiglia (titolo originale: Kardeşlerim), la nuova serie televisiva turca di Canale 5.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.50 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Kadir lascia il denaro ricevuto dalla zia per accusare Akif di negligenza verso suo padre Veli, mentre Emel rischia la polmonite e gli operai Ismet e Seyfi scoprono un video sulla lite, decidendo di ricattare Akif.
Dopo che Seyfi agisce da solo causando la caduta di Akif, che si salva grazie a Kadir, l'imprenditore offre lavoro e scuola privata ai fratelli, ma Sengül usa fondi destinati ai nipoti per i propri figli, spingendo Orhan a ristrutturare il pollaio per loro.
A scuola i quattro fratelli affrontano bullismo da Doruk e Berk, mentre Akif copre il suo tradimento con Suzan trasformando una prova in un regalo.
Doruk e Asiye trovano un'inattesa intesa basata sull'amore per i fratelli, ma Ömer e Ogulcan vengono umiliati per il debito con Doruk.
Al compleanno di Melisa, Kenan nota gli orecchini della moglie su Nebahat e Kadir, vedendo Ömer pagare Doruk, scatena una rissa che porta all'espulsione dei ragazzi dalla villa.
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