Veli è determinato a fare luce sull’incidente che ha coinvolto sua moglie, Hatice, Akif e Fikret.

L’uomo si reca in cantiere e trova Akif all’ultimo piano dell’edificio in costruzione, dove lo aggredisce.

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