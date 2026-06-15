La nuova puntata della quarta stagione della nuova serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda martedì 16 giugno dalle 15:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Veli è determinato a fare luce sull’incidente che ha coinvolto sua moglie, Hatice, Akif e Fikret.
L’uomo si reca in cantiere e trova Akif all’ultimo piano dell’edificio in costruzione, dove lo aggredisce.
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