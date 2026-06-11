La prima puntata della nuova serie turca Tutto per la mia famiglia (titolo originale: Kardeşlerim) andrà in onda lunedì 15 giugno dalle 15:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Gli Eren sono una famiglia unita e abituata a vivere con poco, affrontando ogni giorno difficoltà economiche e sacrifici. Veli e Hatice sono una coppia che cresce con amore i quattro figli: Kadir, Omer, Asiye ed Emel.
La loro fragile serenità viene interrotta quando Hatice, domestica presso la ricca e prestigiosa famiglia degli Atakul, si reca alla residenza estiva su richiesta di Nebahat e sorprende Akif Atakul e Suzan, moglie del socio di lui, Kenan, in una relazione extraconiugale.
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