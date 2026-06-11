Gli Eren sono una famiglia unita e abituata a vivere con poco, affrontando ogni giorno difficoltà economiche e sacrifici. Veli e Hatice sono una coppia che cresce con amore i quattro figli: Kadir, Omer, Asiye ed Emel.

La loro fragile serenità viene interrotta quando Hatice, domestica presso la ricca e prestigiosa famiglia degli Atakul, si reca alla residenza estiva su richiesta di Nebahat e sorprende Akif Atakul e Suzan, moglie del socio di lui, Kenan, in una relazione extraconiugale.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google