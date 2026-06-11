Eren cresce in una famiglia umile, ma molto unita. Nonostante le difficoltà economiche, Veli e Hatice danno tutto l'amore possibile ai loro quattro figli: Kadir, Omer, Asiye ed Emel. La loro serenità viene spezzata quando Hatice, domestica presso la ricca famiglia degli Atakul, viene convocata alla villa estiva e sorprende Akif Atakul e Suzan, moglie del socio di lui, Kenan, in una relazione clandestina.



Con la scusa di riaccompagnarla a casa, Akif invita Hatice a salire sulla sua macchina. Durante il tragitto, la vettura si scontra con un camion: Hatice viene operata d'urgenza e ricoverata in terapia intensiva.



Veli è deciso a fare chiarezza sull'incidente che ha coinvolto sua moglie e si reca in cantiere, dove trova Akif all'ultimo piano dell'edificio in costruzione. L'uomo tenta di difendersi, facendo insinuazioni su Hatice, così Veli lo aggredisce, ma durante la colluttazione precipita, morendo sul colpo. Nel frattempo, le condizioni di Hatice precipitano e in pochi minuti muore anche lei.

Kadir, Asiye, Ömer e Emel sono orfani. Dopo il funerale di Hatice e Veli, i parenti discutono il futuro dei quattro. Quando la zia Nihal propone di portare solo Emel in Germania separandola dai fratelli, Kadir interviene fermamente, dichiarando che non permetterà a nessuno di dividerli e che baderà lui alla famiglia.



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