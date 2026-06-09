Da lunedì 15 giugno alle 15.45 su Canale 5, parte la nuova serie turca Tutto per la mia famiglia (titolo originale: Kardeşlerim), serie internazionale in prima visione assoluta, che arricchirà il palinsesto estivo della rete ammiraglia Mediaset.
La serie sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Su Mediaset Infinity, potete scoprire trama, cast e location di Tutto per la mia famiglia mentre di seguito trovate le anticipazioni della prima puntata.
La famiglia Eren vive con poco, ma è unita e piena d'affetto. Veli e Hatice crescono con amore i loro quattro figli: Kadir, Omer, Asiye ed Emel affrontando ogni giorno difficoltà economiche e sacrifici.
La loro fragile serenità viene spezzata quando Hatice, domestica presso la facoltosa famiglia degli Atakul, si reca alla villa estiva su richiesta di Nebahat e sorprende Akif Atakul e Suzan, moglie del socio di lui, Kenan, in una relazione clandestina.
Sconvolta, promette di non farne parola con nessuno, ma Akif teme comunque che il segreto venga scoperto
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