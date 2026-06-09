Tutto per la mia famiglia: anticipazioni della prima puntata

La famiglia Eren vive con poco, ma è unita e piena d'affetto. Veli e Hatice crescono con amore i loro quattro figli: Kadir, Omer, Asiye ed Emel affrontando ogni giorno difficoltà economiche e sacrifici.

La loro fragile serenità viene spezzata quando Hatice, domestica presso la facoltosa famiglia degli Atakul, si reca alla villa estiva su richiesta di Nebahat e sorprende Akif Atakul e Suzan, moglie del socio di lui, Kenan, in una relazione clandestina.

Sconvolta, promette di non farne parola con nessuno, ma Akif teme comunque che il segreto venga scoperto

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE