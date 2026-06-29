Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda lunedì 29 giugno nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Durante la festa di Melissa, Aybike rivela che Akif e Suzan sono amanti, ma i due negano tutto salvando le apparenze davanti ai coniugi. Per vendicarsi dell'umiliazione, Nebahat, sostenuta da Doruk, fa licenziare Kadir e revoca le borse di studio ai ragazzi. Sengul e Orhan però hanno pagato regolarmente la retta per Aybike ed Ogulcan, ma quando i ragazzi entrano a scuola, viene loro comunicato che sono stati espulsi.

Orhan perde il lavoro e i suoi figli vengono espulsi dall'Ataman, la famiglia Eren affronta una gravissima crisi . Nel tentativo di rimediare, Sengul costringe Aybike a scusarsi con gli Atakul durante un pranzo, ma Sengul, volendosi vendicare, rivela a Nebahat che Akif ha ucciso Veli. Nel frattempo, Kadir viene pestato da Mehmet per essersi rifiutato di obbedire ai suoi ordini legati a un debito. Melisa lo trova ferito, scopre la verità sul debito e si offre di saldarlo, ma Kadir rifiuta ogni aiuto.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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