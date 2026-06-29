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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV29 giugno 2026

Tutto per la mia famiglia, la puntata del 29 giugno in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia, andata in onda il 29 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda lunedì 29 giugno nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia, la trama della puntata del 29 giugno

Melis Minkari (Aybike) in una scena di Tutto per la mia famiglia
Melis Minkari (Aybike) in una scena di Tutto per la mia famiglia

Durante la festa di Melissa, Aybike rivela che Akif e Suzan sono amanti, ma i due negano tutto salvando le apparenze davanti ai coniugi. Per vendicarsi dell'umiliazione, Nebahat, sostenuta da Doruk, fa licenziare Kadir e revoca le borse di studio ai ragazzi. Sengul e Orhan però hanno pagato regolarmente la retta per Aybike ed Ogulcan, ma quando i ragazzi entrano a scuola, viene loro comunicato che sono stati espulsi.

Orhan perde il lavoro e i suoi figli vengono espulsi dall'Ataman, la famiglia Eren affronta una gravissima crisi . Nel tentativo di rimediare, Sengul costringe Aybike a scusarsi con gli Atakul durante un pranzo, ma Sengul, volendosi vendicare, rivela a Nebahat che Akif ha ucciso Veli. Nel frattempo, Kadir viene pestato da Mehmet per essersi rifiutato di obbedire ai suoi ordini legati a un debito. Melisa lo trova ferito, scopre la verità sul debito e si offre di saldarlo, ma Kadir rifiuta ogni aiuto.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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