Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda venerdì 26 giugno nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Durante ginnastica, Omer sorprende tutti con un canestro; infastiditi dalla sua bravura, Doruk e alcuni compagni gli propongono, insieme a Ogulcan, un'umiliante condizione per cancellare il loro debito: fare da poggiapiedi al gruppo. Omer, con l'aiuto di Ogulcan, si rivolge a Mehmet per procurarsi il denaro necessario a saldare il conto.
Nel frattempo, a casa Atakul, Melisa festeggia con tutti il suo compleanno. Il clima di festa precipita quando Kenan riconosce su Nebahat gli orecchini della moglie. Akif cerca di tamponare la situazione con una scusa, ma Kadir, avendo visto Omer consegnare del denaro a Doruk, colpisce il ragazzo avviando una rissa.
Infine, i giovani vengono accusati di essere degli sfacciati, e successivamente cacciati dalla villa.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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