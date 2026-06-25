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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV25 giugno 2026

Tutto per la mia famiglia, la puntata del 25 giugno in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia, andata in onda il 25 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda giovedì 25 giugno nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia, la trama della puntata del 25 giugno

Su Burcu Yazgi Coskun (Asiye) in una scena di Tutto per la mia famiglia
Su Burcu Yazgi Coskun (Asiye) in una scena di Tutto per la mia famiglia

I quattro fratelli cercano di integrarsi a scuola tra le umiliazioni di Doruk e Berk, nel mentre Melisa li invita alla sua festa di compleanno. Lo zio Orhan trasforma un vecchio pollaio nella nuova casa per i nipoti. Hilmi, il proprietario del terreno, però impone un affitto troppo alto.

Nel frattempo, a scuola, Susen crede di poter conquistare Kadir. Emel non riesce ad andare al cimitero, è convinta che i genitori torneranno.

Intanto, per riparare i danni all'auto di Doruk, Omer e Ogulcan chiedono aiuto a Mehmet. Infine, Asiye tenta di mantenere la calma di fronte alle continue provocazioni di Harika.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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