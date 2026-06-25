Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda giovedì 25 giugno nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
I quattro fratelli cercano di integrarsi a scuola tra le umiliazioni di Doruk e Berk, nel mentre Melisa li invita alla sua festa di compleanno. Lo zio Orhan trasforma un vecchio pollaio nella nuova casa per i nipoti. Hilmi, il proprietario del terreno, però impone un affitto troppo alto.
Nel frattempo, a scuola, Susen crede di poter conquistare Kadir. Emel non riesce ad andare al cimitero, è convinta che i genitori torneranno.
Intanto, per riparare i danni all'auto di Doruk, Omer e Ogulcan chiedono aiuto a Mehmet. Infine, Asiye tenta di mantenere la calma di fronte alle continue provocazioni di Harika.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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