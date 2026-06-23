Una nuova p untata della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda martedì 23 giugno nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Kadir inizia un nuovo lavoro nella caffetteria della scuola, dove inoltre studieranno due dei suoi fratelli, con spese a carico di Akif. Ismet a seguito del confronto con Kadir, decide di porre fine alla storia del ricatto ad Akif e di raccontare tutto alla polizia e a Kadir.

Seyfi non è d'accordo con la decisione di Ismet e decide di proseguire da solo. Chiede ad Akif di portare una borsa con una somma di denaro, esattamente nel posto da cui era precipitato Veli.

Akif segue le indicazioni ricevute, ma, quando sta per recuperare la borsa, viene sorpreso da Seyfi. Tra i due scoppia un confronto che culmina con la caduta di Akif nello stesso punto in cui era precipitato Veli. Fortunatamente, l'uomo riesce a salvarsi.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google