La nuova puntata della quarta stagione della nuova serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda mercoledì 24 giugno dalle 15:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Kadir viene a sapere da Sengul che Ismet è andato via dalla città. Sengul utilizza del denaro destinato ai nipoti per iscrivere i propri figli alla scuola privata.
Orhan decide di chiedere un prestito per ristrutturare il pollaio in cui vivono i nipoti.
Durante il primo giorno di scuola, Omer e Asiye si trovano già in conflitto con gli altri studenti.
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