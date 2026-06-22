La puntata della serie nuova turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda lunedì 22 giugno nel pomeriggio di Canale 5. La prima puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Kadir affronta Akif e quest'ultimo accusa l'imprenditore di aver trascurato la sicurezza di suo padre Veli. Nel frattempo, Emel si ammala e la febbre le causa le visioni dei genitori scomparsi, rischiando inoltre di sviluppare una polmonite.

Per curarla e nutrirla, Omer e Asiye sono costretti a vendere i loro cellulari, mentre la zia Sengul si appropria di una donazione che Suzan aveva destinato ai quattro fratelli. Tutta la situazione precipita quando un violento temporale allaga il pollaio, lasciando i ragazzi al gelo e senza un letto.

Infine, emerge un segreto: Ismet e Seyfi possiedono un video che testimonia lo scontro tra Akif e Veli e decidono di sfruttarlo per ricattare l'imprenditore invece di consegnarlo alla polizia.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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