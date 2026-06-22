Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Tutto per la mia famiglia

SERIE TV22 giugno 2026

Tutto per la mia famiglia, la puntata del 22 giugno in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia, andata in onda il 22 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La puntata della serie nuova turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda lunedì 22 giugno nel pomeriggio di Canale 5.

La prima puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia, la trama della puntata del 22 giugno

Aylin Akpinar (Emel) in una scena di Tutto per la mia famiglia
Aylin Akpinar (Emel) in una scena di Tutto per la mia famiglia

Kadir affronta Akif e quest'ultimo accusa l'imprenditore di aver trascurato la sicurezza di suo padre Veli. Nel frattempo, Emel si ammala e la febbre le causa le visioni dei genitori scomparsi, rischiando inoltre di sviluppare una polmonite.

Per curarla e nutrirla, Omer e Asiye sono costretti a vendere i loro cellulari, mentre la zia Sengul si appropria di una donazione che Suzan aveva destinato ai quattro fratelli. Tutta la situazione precipita quando un violento temporale allaga il pollaio, lasciando i ragazzi al gelo e senza un letto.

Infine, emerge un segreto: Ismet e Seyfi possiedono un video che testimonia lo scontro tra Akif e Veli e decidono di sfruttarlo per ricattare l'imprenditore invece di consegnarlo alla polizia.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche