La nuova puntata della quarta stagione della nuova serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda martedì 23 giugno dalle 15:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Kadir accetta di lavorare per Akif nella caffetteria della scuola.
Ismet dopo aver parlato con Kadir, ed essersi reso conto delle condizioni in cui vivono lui e i suoi fratelli, decide di rinunciare al ricatto e di raccontare tutto alla polizia e al ragazzo.
Seyfi però non è d'accordo e manda un messaggio ad Akif chiedendogli di portare una borsa di denaro, nel luogo in cui era precipitato Veli.
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