Kadir accetta di lavorare per Akif nella caffetteria della scuola.

Ismet dopo aver parlato con Kadir, ed essersi reso conto delle condizioni in cui vivono lui e i suoi fratelli, decide di rinunciare al ricatto e di raccontare tutto alla polizia e al ragazzo.

Seyfi però non è d'accordo e manda un messaggio ad Akif chiedendogli di portare una borsa di denaro, nel luogo in cui era precipitato Veli.

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