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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV19 giugno 2026

Tutto per la mia famiglia, la puntata del 19 giugno in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia, andata in onda il 19 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie nuova turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda venerdì 19 giugno nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia, la trama della puntata del 19 giugno

Onur Seyit Yaran (Doruk) in una scena di Tutto per la mia famiglia
Onur Seyit Yaran (Doruk) in una scena di Tutto per la mia famiglia

Omer e Ogulcan attirano l'attenzione dei loro amici con un'auto di lusso noleggiata. Ogulcan vuole impressionare Harika, questo però, sfocia in una rivalità con Doruk e poi in una rissa in discoteca.

La lite prosegue anche includendo Kadir: emerge che Akif aveva consegnato del denaro a Sengul. Il giorno seguente, però, Akif riceve un messaggio anonimo insieme a una chiavetta USB contenente il video dell'omicidio di Veli.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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