La nuova puntata della serie nuova turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda venerdì 19 giugno nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Omer e Ogulcan attirano l'attenzione dei loro amici con un'auto di lusso noleggiata. Ogulcan vuole impressionare Harika, questo però, sfocia in una rivalità con Doruk e poi in una rissa in discoteca.
La lite prosegue anche includendo Kadir: emerge che Akif aveva consegnato del denaro a Sengul. Il giorno seguente, però, Akif riceve un messaggio anonimo insieme a una chiavetta USB contenente il video dell'omicidio di Veli.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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