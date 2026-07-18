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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV18 luglio 2026

Tutto per la mia famiglia, la puntata del 18 luglio in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia, andata in onda il 18 luglio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda 18 luglio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia, la trama della puntata del 18 luglio

Yigit Kocak (Omer) in una scena di Tutto per la mia famiglia
Yigit Kocak (Omer) in una scena di Tutto per la mia famiglia

Omer inizia il nuovo lavoro nel negozio di telefonia. Nel frattempo, Ogulcan mentre origlia una conversazione dei suoi genitori, scopre che Omer è il figlio di Suzan, un segreto che metterà in crisi gli equilibri familiari. Suzan, dal canto suo, affronta Kadir e gli chiede di mantenere il silenzio, offrendo denaro in cambio. Kadir rifiuta con fermezza, deciso a proteggere il fratello da una sofferenza inutile.

Sul fronte sentimentale, Omer cerca goffamente di avvicinarsi ad Ayse, mentre Doruk tenta di riconquistare Asiye, ma i suoi sforzi sembrano peggiorare la situazione. Suzan decide di colpire Akif, cercando prove per smascherare i suoi affari illeciti e propone a Erhan un accordo rischioso.

Tolga, convinto da Berk che Omer sia la causa dei suoi problemi con Ayse, escogita un piano per vendicarsi e si prepara a colpire.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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