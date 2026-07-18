Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda 18 luglio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Omer inizia il nuovo lavoro nel negozio di telefonia. Nel frattempo, Ogulcan mentre origlia una conversazione dei suoi genitori, scopre che Omer è il figlio di Suzan, un segreto che metterà in crisi gli equilibri familiari. Suzan, dal canto suo, affronta Kadir e gli chiede di mantenere il silenzio, offrendo denaro in cambio. Kadir rifiuta con fermezza, deciso a proteggere il fratello da una sofferenza inutile.



Sul fronte sentimentale, Omer cerca goffamente di avvicinarsi ad Ayse, mentre Doruk tenta di riconquistare Asiye, ma i suoi sforzi sembrano peggiorare la situazione. Suzan decide di colpire Akif, cercando prove per smascherare i suoi affari illeciti e propone a Erhan un accordo rischioso.

Tolga, convinto da Berk che Omer sia la causa dei suoi problemi con Ayse, escogita un piano per vendicarsi e si prepara a colpire.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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