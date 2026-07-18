Tolga addormenta Omer con l'inganno e torna nel negozio di telefonia per e rubare alcuni cellulari. Quando Salih lo scopre, obbliga i fratelli Eren a risarcire il danno.



Successivamente, Omer si convince a partecipare alla recita ideata da Ogulcan per il compito di teatro e, con Harika, interpreta una piccola pièce sul senso dell'essere fratelli.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google