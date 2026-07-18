La nuova puntata della quarta stagione della nuova serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda domenica 19 luglio dalle 17:20 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Tolga addormenta Omer con l'inganno e torna nel negozio di telefonia per e rubare alcuni cellulari. Quando Salih lo scopre, obbliga i fratelli Eren a risarcire il danno.
Successivamente, Omer si convince a partecipare alla recita ideata da Ogulcan per il compito di teatro e, con Harika, interpreta una piccola pièce sul senso dell'essere fratelli.
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