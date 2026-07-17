La nuova puntata della quarta stagione della nuova serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda sabato 18 luglio dalle 17:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Omer inizia il nuovo lavoro nel negozio di telefonia: il suo impegno e intraprendenza, gli fanno guadagnare la fiducia del capo, Salih.
Nel frattempo, Ogulcan scopre che Omer è il figlio di Suzan. Suzan, dal canto suo, affronta Kadir e gli chiede di mantenere il silenzio, offrendo denaro in cambio.
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