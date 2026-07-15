Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Tutto per la mia famiglia

SERIE TV15 luglio 2026

Tutto per la mia famiglia, la puntata del 15 luglio in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia, andata in onda il 15 luglio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda mercoledì 15 luglio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia, la trama della puntata del 15 luglio

Aylin Akpinar (Emel) in una scena di Tutto per la mia famiglia
Aylin Akpinar (Emel) in una scena di Tutto per la mia famiglia

Omer decide di stare a casa da Ayse il giorno del suo compleanno, nonostante lei lo convinca a festeggiare insieme. Il suo rapporto con Berk diventa sempre più complicato e i due continuano a provocarsi. Nel frattempo, Omer accetta il lavoro di assistente che gli ha proposto Akif.

Doruk confessa a Asiye di essere innamorato di lei, Kadir assiste a tutto ciò e avverte la ragazza di fare attenzione al ragazzo.

Durante la festa Tolga e Berk deridono Omer per le sue origini ed esplode una rissa. Omer viene arrestato per la brutale aggressione a Tolga, ex ragazzo di Ayse. Kadir si precipita in ospedale e implora Tolga di ritirare la denuncia.

Omer viene rilasciato e torna a casa. Kadir per proteggerlo dalla verità è costretto a mentire. Sengul origlia una conversazione tra Kadir e Orhan scoprendo un segreto: Omer in realtà è il figlio biologico di Suzan.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche