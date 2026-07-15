Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda mercoledì 15 luglio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Omer decide di stare a casa da Ayse il giorno del suo compleanno, nonostante lei lo convinca a festeggiare insieme. Il suo rapporto con Berk diventa sempre più complicato e i due continuano a provocarsi. Nel frattempo, Omer accetta il lavoro di assistente che gli ha proposto Akif.

Doruk confessa a Asiye di essere innamorato di lei, Kadir assiste a tutto ciò e avverte la ragazza di fare attenzione al ragazzo.

Durante la festa Tolga e Berk deridono Omer per le sue origini ed esplode una rissa. Omer viene arrestato per la brutale aggressione a Tolga, ex ragazzo di Ayse. Kadir si precipita in ospedale e implora Tolga di ritirare la denuncia.

Omer viene rilasciato e torna a casa. Kadir per proteggerlo dalla verità è costretto a mentire. Sengul origlia una conversazione tra Kadir e Orhan scoprendo un segreto: Omer in realtà è il figlio biologico di Suzan.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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