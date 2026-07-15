Tutto per la mia famiglia, Doruk si dichiara ad Asiye

Doruk raggiunge Asiye per farle gli auguri e le dichiara apertamente i suoi sentimenti. Inoltre, le porta in dono un mazzo di fiori.

La sorellina di Asiye, Emel, intuisce immediatamente che il ragazzo è innamorato della sorella e glielo fa notare con spontaneità. Divertito, Doruk si avvicina alla bambina e, con tono scherzoso, le sussurra all'orecchio di mantenere il segreto.

La scena si svolge sotto gli occhi di Asiye, che, dal suo sguardo, sembra aver già compreso i sentimenti che il giovane prova nei suoi confronti.

Kadir, vedendo Doruk, suggerisce alla sorella di fare attenzione al ragazzo in quanto poco affidabile.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nel video qui sotto, potete vedere la puntata del 15 luglio di Tutto per la mia famiglia.