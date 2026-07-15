La nuova puntata della quarta stagione della nuova serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda giovedì 16 luglio dalle 16:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Susen scopre che Melisa è innamorata di Kadir. Inoltre, apprende da Aybike che la sua relazione con Kadir è stata solo una messinscena per proteggere Omer dalla verità.
Nel frattempo, Harika tenta di sabotare Asiye nascondendo le domande rubate di un compito nel suo zaino, sperando di farla espellere dalla scuola.
Infine, Sengul si rivela premurosa e generosa, ma il suo comportamento insolitamente affettuoso fa sorgere dei dubbi.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google