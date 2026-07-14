Omer sceglie di restare a casa da Ayse e festeggiare lì il suo compleanno. Akif offre a Omer un lavoro come assistente, ma è un'opportunità umiliante. Doruk va da Asiye per farle gli auguri e confessa di essere davvero innamorato di lei. Kadir assiste alla scena. Inoltre, confida ad Asiye di non fidarsi di Doruk.

Nel frattempo, Omer viene arrestato per aver aggredito Tolga, ex ragazzo di Ayse. Kadir si precipita in ospedale e tenta una mediazione disperata: implora Tolga di ritirare la denuncia. Quando Omer viene rilasciato, il ritorno a casa porta un'apparente tregua, ma il prezzo pagato resta nascosto.

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