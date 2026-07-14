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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV14 luglio 2026

Tutto per la mia famiglia, la puntata del 14 luglio in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia, andata in onda il 14 luglio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda martedì 14 luglio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia, la trama della puntata del 14 luglio

Celil Nalcakan (Akif) in una scena di Tutto per la mia famiglia
Celil Nalcakan (Akif) in una scena di Tutto per la mia famiglia

Omer, dopo il furioso litigio con Kadir, si rifugia da Ayse, che gli regala una nuova divisa per la scuola. Kadir si riavvicina a Melisa. A scuola, intanto, Mazlum affronta Berk nei bagni per proteggere gli Eren, e Doruk si offre volontario per una raccolta fondi: vuole dimostrare ad Asyie il suo cambiamento. Quando Akif scopre che il denaro è stato bruciato decide di offrire al ragazzo un lavoro.

Durante un momento di confidenza, Akif gli racconta la propria storia. Omer rimane completamente incantato dal racconto e dal carattere dell'uomo. Orhan scopre che Sengul ha acquistato un televisore con i risparmi di Kadir e chiede il divorzio. Omer è ospite a casa di Ayse, e per un attimo ha la possibilità di vivere in una lussuosa villa con piscina, anche se i ricordi del passato continuano a tormentarlo.

Doruk fa un concerto in diretta per la biblioteca della scuola gemellata all'Istituto Ataman. A scuola, il professor Turgut si complimenta con lui per aver raccolto una cifra tale da poter aiutare anche altre scuole. Melisa, durante il suo turno di sorveglianza, parla con Kadir, convincendolo a concludere il liceo e prendere il diploma.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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