Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda martedì 14 luglio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Omer, dopo il furioso litigio con Kadir, si rifugia da Ayse, che gli regala una nuova divisa per la scuola. Kadir si riavvicina a Melisa. A scuola, intanto, Mazlum affronta Berk nei bagni per proteggere gli Eren, e Doruk si offre volontario per una raccolta fondi: vuole dimostrare ad Asyie il suo cambiamento. Quando Akif scopre che il denaro è stato bruciato decide di offrire al ragazzo un lavoro.

Durante un momento di confidenza, Akif gli racconta la propria storia. Omer rimane completamente incantato dal racconto e dal carattere dell'uomo. Orhan scopre che Sengul ha acquistato un televisore con i risparmi di Kadir e chiede il divorzio. Omer è ospite a casa di Ayse, e per un attimo ha la possibilità di vivere in una lussuosa villa con piscina, anche se i ricordi del passato continuano a tormentarlo.

Doruk fa un concerto in diretta per la biblioteca della scuola gemellata all'Istituto Ataman. A scuola, il professor Turgut si complimenta con lui per aver raccolto una cifra tale da poter aiutare anche altre scuole. Melisa, durante il suo turno di sorveglianza, parla con Kadir, convincendolo a concludere il liceo e prendere il diploma.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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