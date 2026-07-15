La festa di compleanno di Omer si trasforma ben presto in un incubo. Riuniti a casa i ragazzi decidono di ordinare la cena. Omer, però, si mostra a disagio e rinuncia al sushi, diventando subito bersaglio di commenti sprezzanti sulle sue umili origini. Per stemperare la tensione, decide di cenare con delle pizze.

La situazione precipita quando Tolga e Berk vedono sui social una foto della festa e decidono di presentarsi senza invito. Una volta entrati, Tolga inizia a provocare Omer, umiliandolo davanti a tutti. Si offre persino di pagare le pizze e arriva a mortificare il fattorino, costringendolo con il ricatto a compiere un gesto degradante. Omer interviene in sua difesa, riconoscendosi nelle difficoltà economiche del ragazzo.

In seguito ai troppi insulti Omer perde il controllo e si scaglia contro il rivale, colpendolo fino a farlo svenire. Sconvolto per quanto accaduto, il ragazzo si dà alla fuga, mentre Kadir e Orhan cercano di ottenere notizie sul suo arresto, scoprendo che la decisione finale spetta al procuratore.

Kadir implora Tolga di ritirare la denuncia e, pur di salvare il fratello, si offre come bersaglio della sua rabbia. Infine Omer viene rilasciato, ma il ritorno a casa non sarà semplice.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google