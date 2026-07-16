I fratelli Eren scoprono che Sengul ha utilizzato il denaro di Suzan per il pagamento della retta scolastica di Aybike e Ogulcan. Orhan, infatti, rivende i nuovi elettrodomestici della moglie per risarcire i nipoti, portando il matrimonio, di nuovo, sull'orlo del baratro.

Omer inizia il nuovo lavoro nel negozio di telefonia e dimostra intraprendenza, guadagnandosi la fiducia del capo, Salih. Nel frattempo, Ogulcan, origliando una conversazione dei suoi genitori, scopre che Omer è il figlio di Suzan. Quest'ultimo, dal canto suo, affronta Kadir e gli chiede di mantenere il silenzio, offrendo denaro in cambio, ma lui rifiuta.

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