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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV16 luglio 2026

Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni del 17 luglio

La nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda venerdì 17 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della nuova serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda venerdì 17 luglio dalle 16:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni del 17 luglio

Gozde Turker (Harika) in una scena di Tutto per la mia famiglia
Gozde Turker (Harika) in una scena di Tutto per la mia famiglia

I fratelli Eren scoprono che Sengul ha utilizzato il denaro di Suzan per il pagamento della retta scolastica di Aybike e Ogulcan. Orhan, infatti, rivende i nuovi elettrodomestici della moglie per risarcire i nipoti, portando il matrimonio, di nuovo, sull'orlo del baratro.

Omer inizia il nuovo lavoro nel negozio di telefonia e dimostra intraprendenza, guadagnandosi la fiducia del capo, Salih. Nel frattempo, Ogulcan, origliando una conversazione dei suoi genitori, scopre che Omer è il figlio di Suzan. Quest'ultimo, dal canto suo, affronta Kadir e gli chiede di mantenere il silenzio, offrendo denaro in cambio, ma lui rifiuta.

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