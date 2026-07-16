Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda giovedì 16 luglio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Susen scopre che Melisa è innamorata di Kadir e viene a sapere che la relazione tra lui e Aybike era soltanto una finzione. Intanto Harika cerca di far espellere Asiye, ma Doruk si assume la colpa del furto delle domande di un compito per proteggerla, conquistando la sua fiducia.

I due decidono così di ufficializzare la loro relazione. Nel frattempo, Kadir e Omer trovano lavoro come imbianchini e rimangono sorpresi quando scoprono che dovranno lavorare proprio a casa di Harika.

Dopo essere stato accusato di aver copiato durante un compito in classe, Doruk affronta la delusione dei genitori. In realtà, il ragazzo si è assunto la colpa per proteggere una compagna.

Parallelamente, a casa di Kadir e dei suoi fratelli si respira un clima più sereno. Sengul appare improvvisamente premurosa e generosa. Inoltre, i ragazzi scoprono che è in possesso di soldi destinati a loro. Infine, Asiye viene a sapere che Kadir nasconde la verità sull'aggressione subita.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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