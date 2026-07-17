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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV17 luglio 2026

Tutto per la mia famiglia, la puntata del 17 luglio in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia, andata in onda il 17 luglio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda venerdì 17 luglio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia, la trama della puntata del 17 luglio

Ahu Yagtu (Suzan) in una scena di Tutto per la mia famiglia
Ahu Yagtu (Suzan) in una scena di Tutto per la mia famiglia

La pace domestica crolla quando i fratelli Eren scoprono che Sengul ha impiegato il denaro di Suzan per la retta scolastica di Aybike e Ogulcan anziché consegnarlo a loro. Infuriato, Orhan rivende i nuovi elettrodomestici della moglie per risarcire i nipoti, portando il matrimonio, di nuovo, sull'orlo del baratro.

Nel frattempo, Berk usa una registrazione per convincere Asiye che Doruk voglia solo farle "beneficenza" e cambiarla per adattarla al suo ambiente sociale. Ferita nell'orgoglio, Asiye mette fine alla sua storia d'amore, rifiutando ogni aiuto economico. Intanto, Melisa svela il suo amore per Kadir a Harika, che reagisce con estremo disprezzo.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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