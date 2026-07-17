Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda venerdì 17 luglio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
La pace domestica crolla quando i fratelli Eren scoprono che Sengul ha impiegato il denaro di Suzan per la retta scolastica di Aybike e Ogulcan anziché consegnarlo a loro. Infuriato, Orhan rivende i nuovi elettrodomestici della moglie per risarcire i nipoti, portando il matrimonio, di nuovo, sull'orlo del baratro.
Nel frattempo, Berk usa una registrazione per convincere Asiye che Doruk voglia solo farle "beneficenza" e cambiarla per adattarla al suo ambiente sociale. Ferita nell'orgoglio, Asiye mette fine alla sua storia d'amore, rifiutando ogni aiuto economico. Intanto, Melisa svela il suo amore per Kadir a Harika, che reagisce con estremo disprezzo.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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