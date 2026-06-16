La puntata della nuova serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda martedì 16 giugno nel pomeriggio di Canale 5. La seconda puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Veli vuole fare chiarezza sull'incidente che ha coinvolto sua moglie, Hatice, Akif e Fikret. Si rivolge ad Akif, il quale tenta di difendersi, ma Veli lo aggredisce. Durante la colluttazione, però, quest'ultimo precipita e muore sul colpo.

Orhan riceve una telefonata che gli annuncia la morte di suo fratello Veli. I ragazzi sono sconvolti, ma nel frattempo le condizioni di Hatice precipitano e in pochi minuti muore anche lei.

Kadir, Asiye, Ömer e Emel sono rimasti orfani e dovranno occuparsi di seppellire i genitori.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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