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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV16 giugno 2026

Tutto per la mia famiglia, la puntata del 16 giugno in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia, andata in onda il 16 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La puntata della nuova serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda martedì 16 giugno nel pomeriggio di Canale 5.

La seconda puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia, la trama della puntata del 16 giugno

Ahu Yagtu (Suzan) in una scena di Tutto per la mia famiglia
Ahu Yagtu (Suzan) in una scena di Tutto per la mia famiglia

Veli vuole fare chiarezza sull'incidente che ha coinvolto sua moglie, Hatice, Akif e Fikret. Si rivolge ad Akif, il quale tenta di difendersi, ma Veli lo aggredisce. Durante la colluttazione, però, quest'ultimo precipita e muore sul colpo.

Orhan riceve una telefonata che gli annuncia la morte di suo fratello Veli. I ragazzi sono sconvolti, ma nel frattempo le condizioni di Hatice precipitano e in pochi minuti muore anche lei.

Kadir, Asiye, Ömer e Emel sono rimasti orfani e dovranno occuparsi di seppellire i genitori.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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