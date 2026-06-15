La prima puntata della serie nuova turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda lunedì 15 giugno nel pomeriggio di Canale 5. La prima puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

La famiglia Eren, pur vivendo con poco, è unita e affettuosa. Veli e Hatice crescono con amore i loro quattro figli: Kadir, Omer, Asiye ed Emel, affrontando ogni giorno difficoltà economiche e sacrifici.

La loro fragile serenità viene infranta quando Hatice, domestica presso la ricca famiglia degli Atakul, si reca alla villa estiva su richiesta di Nebahat e scopre Akif Atakul e Suzan, moglie del socio di lui, Kenan, in una relazione extraconiugale.

Sconvolta, promette di mantenere il segreto, ma Akif teme comunque che venga scoperto. Con la scusa di riaccompagnarla a casa, Akif invita Hatice a salire sulla sua auto. Durante il tragitto, l’auto si scontra con un camion. Akif è l’unico a rimanere illeso e si allontana furtivamente dal luogo dell’incidente.

Fikret, l’autista di Akif, perde la vita, mentre Hatice viene sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza e poi trasferita in terapia intensiva.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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