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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV15 giugno 2026

Tutto per la mia famiglia, la prima puntata del 15 giugno in streaming

La prima puntata di Tutto per la mia famiglia, andata in onda il 15 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La prima puntata della serie nuova turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda lunedì 15 giugno nel pomeriggio di Canale 5.

La prima puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia, la trama della prima puntata del 15 giugno

Halit Özgür Sarı (Kadir) in una scena di Tutto per la mia famiglia
Halit Özgür Sarı (Kadir) in una scena di Tutto per la mia famiglia

La famiglia Eren, pur vivendo con poco, è unita e affettuosa. Veli e Hatice crescono con amore i loro quattro figli: Kadir, Omer, Asiye ed Emel, affrontando ogni giorno difficoltà economiche e sacrifici.

La loro fragile serenità viene infranta quando Hatice, domestica presso la ricca famiglia degli Atakul, si reca alla villa estiva su richiesta di Nebahat e scopre Akif Atakul e Suzan, moglie del socio di lui, Kenan, in una relazione extraconiugale.

Sconvolta, promette di mantenere il segreto, ma Akif teme comunque che venga scoperto. Con la scusa di riaccompagnarla a casa, Akif invita Hatice a salire sulla sua auto. Durante il tragitto, l’auto si scontra con un camion. Akif è l’unico a rimanere illeso e si allontana furtivamente dal luogo dell’incidente.

Fikret, l’autista di Akif, perde la vita, mentre Hatice viene sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza e poi trasferita in terapia intensiva.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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