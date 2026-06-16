La nuova puntata della quarta stagione della nuova serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda mercoledì 17 giugno dalle 15:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Dopo la scomparsa di Hatice e Veli, Kadir si oppone alla separazione dei fratelli e si assume la responsabilità di proteggerli.
Quando vengono sfrattati per gli affitti arretrati, lo zio Orhan decide di accoglierli nonostante il disaccordo della moglie Sengül, che vede minacciata la propria stabilità economica. Mentre Kadir fatica a trovare lavoro, Asiye viene costretta da Sengül a lavorare come domestica per contribuire alle spese.
Infine scoppia una forte lite tra Orhan e Sengül.
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