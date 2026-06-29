La nuova puntata della quarta stagione della nuova serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda martedì 30 giugno dalle 16:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
I ragazzi Eren tornano a scuola mentre Kadir e Orhan al loro lavoro. Nebahat rivela la notizia al marito e ai suoi due figli, suscitando il disappunto di uno e la felicità dell'altra, che coglie l'occasione per stare più vicina a Kadir.
Harika vuole attaccare sulla schiena di Aybike un foglio con una scritta denigratoria, tutto questo genera un'altra rissa, finita con Aybike che prende Berk per i capelli.
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