I ragazzi Eren tornano a scuola mentre Kadir e Orhan al loro lavoro. Nebahat rivela la notizia al marito e ai suoi due figli, suscitando il disappunto di uno e la felicità dell'altra, che coglie l'occasione per stare più vicina a Kadir.

Harika vuole attaccare sulla schiena di Aybike un foglio con una scritta denigratoria, tutto questo genera un'altra rissa, finita con Aybike che prende Berk per i capelli.

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