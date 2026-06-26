La nuova puntata della quarta stagione della nuova serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda lunedì 29 giugno dalle 15:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Durante il compleanno di Melissa a casa Atakul, Aybike svela a tutti che Akif e Suzan sono amanti, rovinando il clima della festa.
Kenan chiede spiegazioni a Suzan, che nega con tutte le sue forze. Nebahat però si accanisce contro i ragazzi e Doruk la sostiene. Decide di revocare la borsa di studio così che non possano più andare a scuola.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google