Doruk e Asiye lavorano insieme per un compito scolastico e scoprono di avere in comune l'amore per i fratelli. Durante l'ora di ginnastica, Omer sorprende tutti con un canestro.

Questo suscita l'invidia di Doruk e di alcuni compagni, che gli propongono un accordo umiliante per cancellare il debito che lui e Ogulcan hanno con loro. Nel frattempo, a casa Atakul si festeggia il compleanno di Melisa.

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