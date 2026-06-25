Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Tutto per la mia famiglia

SERIE TV25 giugno 2026

Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni del 26 giugno

La nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda venerdì 26 giugno su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda venerdì 26 giugno dalle 15:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni del 26 giugno

Simge Selcuk (Nebahat) in una scena di Tutto per la mia famiglia
Simge Selcuk (Nebahat) in una scena di Tutto per la mia famiglia

Doruk e Asiye lavorano insieme per un compito scolastico e scoprono di avere in comune l'amore per i fratelli. Durante l'ora di ginnastica, Omer sorprende tutti con un canestro.

Questo suscita l'invidia di Doruk e di alcuni compagni, che gli propongono un accordo umiliante per cancellare il debito che lui e Ogulcan hanno con loro. Nel frattempo, a casa Atakul si festeggia il compleanno di Melisa.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche