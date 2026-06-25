La nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda venerdì 26 giugno dalle 15:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Doruk e Asiye lavorano insieme per un compito scolastico e scoprono di avere in comune l'amore per i fratelli. Durante l'ora di ginnastica, Omer sorprende tutti con un canestro.
Questo suscita l'invidia di Doruk e di alcuni compagni, che gli propongono un accordo umiliante per cancellare il debito che lui e Ogulcan hanno con loro. Nel frattempo, a casa Atakul si festeggia il compleanno di Melisa.
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