La nuova puntata della quarta stagione della nuova serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda mercoledì 1 luglio dalle 16:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Kadir torna a casa dall'ospedale: Melisa esce prima da scuola per andare a trovarlo e gli confessa che era stata lei a denunciare i delinquenti che lo avevano pestato. Kadir prima si arrabbia, poi, vedendola in lacrime, la perdona e la consola.
Le difficoltà economiche non sono finite: agli Eren viene staccata la luce per delle bollette non pagate.
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