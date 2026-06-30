Kadir torna a casa dall'ospedale: Melisa esce prima da scuola per andare a trovarlo e gli confessa che era stata lei a denunciare i delinquenti che lo avevano pestato. Kadir prima si arrabbia, poi, vedendola in lacrime, la perdona e la consola.



Le difficoltà economiche non sono finite: agli Eren viene staccata la luce per delle bollette non pagate.

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