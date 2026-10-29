Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda giovedì 29 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity, dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.
Akif va da Resul con la scusa di offrirsi di acquistare le sue quote societarie. Il reale intento dell'uomo è invece quello di speculare sulla sua attuale difficoltà economica di Resul.
Resul capisce subito le vere intenzioni del socio e riceve un utile consiglio da Nebahat.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.