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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV30 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 29 ottobre in prima serata in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 29 ottobre in prima serata su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda giovedì 29 ottobre in prima serata Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 29 ottobre in prima serata

Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye Eren) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye Eren) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Nebahat è intenzionata a complicare la vita di Akif e in tribunale, durante l'udienza per il divorzio, mette in atto una strategia che allungherà ulteriormente i tempi. Ayla, che le sta sempre vicino, le propone di passare una giornata insieme per farla distrarre un po'.

Gonul ha un problema nella sua trattoria e, grazie all'intervento tempestivo di Orhan che si trova lì in quel momento, riesce a risolvere tutto prima che i clienti comincino ad arrivare per il pranzo. Sengul viene a sapere da Enver che suo nipote Omer lavora per un usuraio e chiede spiegazioni al ragazzo.

Nel frattempo, a scuola, la professoressa Filiz invita i ragazzi a fare un'autoanalisi di fronte a uno specchio e la cosa mette in difficoltà alcuni di loro. Doruk invita Asiye a casa sua per fare i compiti di matematica e la ragazza accetta, nonostante tema di incontrare Nebahat.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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