Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda martedì 17 novembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity , dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.

Suzan informa Doruk che lei e Akif hanno comprato casa e lì avrà una stanza solo per lui ma il ragazzo risponde di avere già una casa.



Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:25 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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