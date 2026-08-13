Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda giovedì 13 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Alla festa di Susen scoppiano forti tensioni: Asiye scopre che Doruk ha intimato a Kaan di starle lontano e lo affronta, ribadendo che non stanno più insieme. Intanto, Süsen tenta di dichiararsi a Kaan, ma viene respinta. Poco dopo, Süsen e Harika cercano di mortificare Asiye e Aybike mostrando un video in cui fanno le pulizie.

La situazione si ribalta quando Aybike rivela che anche Harika vive nel loro quartiere povero; umiliata, quest'ultima scappa, spingendo Suzan a chiedere sue notizie a Omer. Nel frattempo, Kadir ospita Cemile, appena dimessa dall'ospedale. La scelta scatena una lite con gli zii, furiosi per i passati problemi causati dalla ragazza.

A fine serata, Doruk si pente delle sue parole e, mentre è in macchina, lascia un messaggio vocale ad Asiye per chiederle perdono, ma la registrazione si interrompe a causa di un incidente.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 17:15, il sabato alle 17:45 e la domenica alle 17.55 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google