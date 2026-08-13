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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV13 agosto 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 13 agosto in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 13 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda giovedì 13 agosto nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 13 agosto

Recep Usta (Berk) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Recep Usta (Berk) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Alla festa di Susen scoppiano forti tensioni: Asiye scopre che Doruk ha intimato a Kaan di starle lontano e lo affronta, ribadendo che non stanno più insieme. Intanto, Süsen tenta di dichiararsi a Kaan, ma viene respinta. Poco dopo, Süsen e Harika cercano di mortificare Asiye e Aybike mostrando un video in cui fanno le pulizie.

La situazione si ribalta quando Aybike rivela che anche Harika vive nel loro quartiere povero; umiliata, quest'ultima scappa, spingendo Suzan a chiedere sue notizie a Omer. Nel frattempo, Kadir ospita Cemile, appena dimessa dall'ospedale. La scelta scatena una lite con gli zii, furiosi per i passati problemi causati dalla ragazza.

A fine serata, Doruk si pente delle sue parole e, mentre è in macchina, lascia un messaggio vocale ad Asiye per chiederle perdono, ma la registrazione si interrompe a causa di un incidente.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 17:15, il sabato alle 17:45 e la domenica alle 17.55 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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