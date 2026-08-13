Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Tutto per la mia famiglia

SERIE TV13 agosto 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 14 agosto

La nuova puntata della seconda stagione serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda venerdì 14 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Condividi:

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda venerdì 14 agosto dalle 17:15 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 14 agosto

Yigit Kocak (Omer) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Yigit Kocak (Omer) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Harika viene sorpresa mentre ruba in un supermercato e finisce in commissariato insieme a Omer.

Nel frattempo Doruk, dopo un incidente d'auto, viene ricoverato in ospedale. Terrorizzata all'idea di perderlo, Asiye corre subito da lui e i due finalmente si riconciliano.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche