Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda martedì 11 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Harika fa di tutto per celare alle amiche le difficoltà economiche della madre, ma la verità viene presto a galla per diversi membri della famiglia Eren. Nel frattempo, Akif tenta di riallacciare i rapporti col figlio regalandogli un’auto di lusso.

Mentre gli Eren si preparano per la giornata, Sengul origlia una telefonata di Cemile e scopre che sta per incontrare sua sorella. Cemile le confida di voler recuperare i soldi dei ragazzi, ma Sengul è scettica e decide di accompagnarla. Si uniscono anche Omer e Ogulcan e si dirigono al porto per trovare Yeliz.

Nel frattempo, Akif sta facendo colazione fuori con Nebahat, ma una telefonata del Preside Burak interrompe la loro mattinata romantica e li costringe a recarsi all’Ataman. Lì, Akif incontra Kaan, un ragazzo che sostiene di essere suo figlio, nato dalla relazione con una certa Zumrut. Akif prende tempo e presenta Kaan a Nebahat come il nipote della sua maestra delle elementari, così la moglie lo invita a stare a casa loro finché non trova un’altra sistemazione.

Al porto, Yeliz è in compagnia del suo fidanzato, Nejat, e ha con sé la borsa piena di soldi. I ragazzi tentano di recuperarla, ma improvvisamente vengono presi di mira da dei malviventi che aprono il fuoco.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 17:15, il sabato alle 17:45 e la domenica alle 17.55 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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