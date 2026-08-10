Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Tutto per la mia famiglia

SERIE TV10 agosto 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 10 agosto in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 10 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda lunedì 10 agosto nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 10 agosto

Cihan Simsek (Ogulcan) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Cihan Simsek (Ogulcan) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Melisa capisce di essere gelosa di Kadir e Cemile, mentre Doruk aiuta segretamente Asiye a ottenere un'occasione per cantare con la band di Okan. Orhan compie i primi passi in fisioterapia, mentre Sengul decide di usare tavoli e sedie rimasti dal ristorante fallito per organizzare in giardino un Sunnet, la festa turca per la circoncisione, e guadagnare qualche soldo.

Akif tende un inganno a Suzan attirandola in un appartamento che ha comprato segretamente per lei, ma Nebahat, grazie a Zeynel, scopre dove si trova il marito e si presenta improvvisamente sul posto. Akif si salva dicendo che la casa era destinata alla moglie in caso di divorzio.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 17:15, il sabato alle 17:45 e la domenica alle 17.55 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche