Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda lunedì 10 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Melisa capisce di essere gelosa di Kadir e Cemile, mentre Doruk aiuta segretamente Asiye a ottenere un'occasione per cantare con la band di Okan. Orhan compie i primi passi in fisioterapia, mentre Sengul decide di usare tavoli e sedie rimasti dal ristorante fallito per organizzare in giardino un Sunnet, la festa turca per la circoncisione, e guadagnare qualche soldo.

Akif tende un inganno a Suzan attirandola in un appartamento che ha comprato segretamente per lei, ma Nebahat, grazie a Zeynel, scopre dove si trova il marito e si presenta improvvisamente sul posto. Akif si salva dicendo che la casa era destinata alla moglie in caso di divorzio.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 17:15, il sabato alle 17:45 e la domenica alle 17.55 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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