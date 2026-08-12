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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV12 agosto 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 12 agosto in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 12 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda mercoledì 12 agosto nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 12 agosto

Halit Ozgur Sari (Kadir) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Halit Ozgur Sari (Kadir) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Tutti quanti attendono che Ogulcan si riprenda dal coma. Sengul ritiene Kadir responsabile di quanto successo al figlio e lo accusa di avere troppa compassione per le persone sbagliate.

Poco dopo, Ogulcan ha un arresto cardiaco, durante il quale vede in sogno gli zii Veli e Hatice, che lo pregano di tornare dai suoi genitori. Finalmente si riprende, nell'entusiasmo generale. Berk, rimasto accanto ad Aybike, stringe ancora di più il rapporto con la ragazza.

Orhan, per limitare le spese di casa, propone di interrompere per un po' le sue sedute di fisioterapia, ma Sengul rifiuta, convinta che la nuova attività porterà i suoi frutti.

Suzan, per pagare l'affitto, inizia a vendere alcuni vestiti su internet. Anche Harika le da alcune cose da vendere, ma solo per poter compare un vestito nuovo. Kaan vive a casa di Akif, invidiando l'affetto dell'uomo verso Doruk e Melisa.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 17:15, il sabato alle 17:45 e la domenica alle 17.55 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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