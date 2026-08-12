Forti tensioni si scatenano durante la festa di Susen. Asiye ribadisce a Doruk che non stanno più insieme, dopo aver scoperto che il ragazzo ha intimato a Kaan di starle lontano.



Inoltre, Susen e Harika tentano i mettere in difficoltà Asiye e Aybike mostrando un video in cui fanno le pulizie.

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