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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV12 agosto 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 13 agosto

La nuova puntata della seconda stagione serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda giovedì 13 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda giovedì 13 agosto dalle 17:15 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 13 agosto

Onur Seyit Yaran (Doruk) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Onur Seyit Yaran (Doruk) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Forti tensioni si scatenano durante la festa di Susen. Asiye ribadisce a Doruk che non stanno più insieme, dopo aver scoperto che il ragazzo ha intimato a Kaan di starle lontano.

Inoltre, Susen e Harika tentano i mettere in difficoltà Asiye e Aybike mostrando un video in cui fanno le pulizie.

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