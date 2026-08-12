La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda giovedì 13 agosto dalle 17:15 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Forti tensioni si scatenano durante la festa di Susen. Asiye ribadisce a Doruk che non stanno più insieme, dopo aver scoperto che il ragazzo ha intimato a Kaan di starle lontano.
Inoltre, Susen e Harika tentano i mettere in difficoltà Asiye e Aybike mostrando un video in cui fanno le pulizie.
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